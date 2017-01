Merkel mit knapp 96 Prozent als CDU-Direktkandidat nominiert

Grimmen Die CDU-Basis in Vorpommern hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag als Direktkandidatin für die Bundestagswahl im Herbst 2017 nominiert. Die CDU-Vorsitzende, die persönlich an der Parteiveranstaltung in Grimmen teilnahm, erreichte in geheimer Abstimmung 165 von 173 Stimmen und damit ein...