„Gott will nicht den Tod“

Mit großer Bestürzung hat Landesbischof Christoph Meyns auf den Anschlag unweit der Berliner Gedächtniskirche reagiert. Er sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien, sagte Meyns am Dienstag in Wolfenbüttel. Jetzt sei die Stunde, die Trauer und den Schmerz mit ihnen zu teilen. ...