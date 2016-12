Niedersachsen plant erstmals Haushalt ohne neue Schulden

Das Schuldenmachen in der Landespolitik soll nach Jahrzehnten ein Ende haben. Niedersachsen will im Landeshaushalt 2017/2018 erstmals in der Geschichte des Landes ohne neue Kredite auskommen. „Die schwarze Null steht schon im Jahr 2017“, betonte Landesfinanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD) im Landtag. Damit werde der Verzicht auf eine Nettokreditaufnahme drei Jahre früher erreicht als es die...