Seehofer von Nahles begeistert

Berlin CSU-Chef Horst Seehofer hat geradezu enthusiastisch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und ihre Arbeit gelobt.

"Sie ist eine sehr gute Ministerin und bei Verhandlungen optimal vorbereitet. Dabei vertritt sie in der Darstellung klare Standpunkte. Sie ist bei den Fakten sattelfest - auch wenn ich oft dazu eine andere Meinung habe", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild am Sonntag".

Er sieht noch höhere politische Weihen auf die SPD-Politikerin zukommen: "Ich bin mir sicher, dass sie die letzte Stufe ihrer Karriere noch vor sich hat." Seehofer berichtete, er habe Nahles am Rande von Koalitionsgesprächen in Berlin sogar angeboten, Mitglied der CSU in seiner Heimat Ingolstadt zu werden. Diese habe jedoch dankend abgelehnt. Sie wolle lieber in ihrer Heimat, der Eifel, und in der SPD bleiben.