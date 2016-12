Polizei-Computer soll zeigen, wo Einbrecher bald zuschlagen

Braunschweig. Es klingt wie eine Szene aus einem Kinofilm, der irgendwann in der Zukunft spielt: Mit einem neuen Computerprogramm will die Polizei drohende Einbrüche vorhersagen und verhindern. Wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag ankündigte, sollen die Umstände von Einbrüchen und die Gefahr von Wiederholungstaten im Umfeld genauer analysiert werden. Im Streifenwagen...