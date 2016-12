Berliner Grüne beraten über Koalitionsvertrag und Personal

Berlin Die Berliner Grünen sind zu einem Parteitag zusammengekommen, um über den rot-rot-grünen Koalitionsvertrag abzustimmen. Es wird erwartet, dass die Delegierten den Weg freimachen für die bundesweit erste Koalition von SPD, Linken und Grünen unter Führung der Sozialdemokraten.

Am Montag kommt dann ein SPD-Parteitag zusammen, bevor die Linke am Mittwoch die Ergebnisse ihres Mitgliederentscheids vorlegt. Sollte alles glatt gehen, wird der SPD-Politiker Michael Müller am kommenden Donnerstag im Abgeordnetenhaus erneut zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Bisher leitete er einen rot-schwarzen Senat.