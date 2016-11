Dobrindt und Bulc wollen deutsche Pkw-Maut besiegeln

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und die EU-Kommissarin für Verkehr, Violeta Bulc, in Berlin. Foto: dpa

Brüssel Der Streit zwischen Berlin und Brüssel um die deutsche Pkw-Maut nähert sich dem Ende. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc wollen bei einem Treffen in Brüssel eine Verständigung erzielen.

Anschließend (18.30 Uhr) ist eine gemeinsame Erklärung geplant. Ein Ministeriumssprecher hatte sich zuletzt sehr zuversichtlich gezeigt, auch die Brüsseler Behörde hatte eine Einigung in Aussicht gestellt.

Die Kommission sah bislang in den beschlossenen Maut-Gesetzen eine Diskriminierung ausländischer Autofahrer und hatte ein Verfahren wegen Verletzung von EU-Recht gegen Deutschland eingeleitet. Zentraler Streitpunkt ist die geplante Maut-Entlastung für Inländer. Zwar sollen sowohl In- als auch Ausländer Maut zahlen müssen, doch nur Inländer würden im Gegenzug bei der Kfz-Steuer entlastet - und zwar auf den Cent genau in Höhe der Maut. Dobrindt hatte Bereitschaft zu Änderungen der Maut-Regelungen signalisiert.