Afghanischer Flüchtlingsjunge dankt Merkel

Heidelberg Bei einem rührenden Auftritt in Heidelberg hat ein kleiner Flüchtlingsjunge aus Afghanistan Bundeskanzlerin Angela Merkel gedankt. Auf einer Regionalkonferenz in Heidelberg sagte der kleine Edris vor Hunderten CDU-Mitgliedern am Montagabend "Ich danke Ihnen, Frau Merkel" ins Mikrofon.

Außerdem wollte er der CDU-Chefin gerne einmal die Hand schütteln. Merkel lobte: "Du hast aber schon gut Deutsch gelernt." Sie ließ sich nicht lange bitten und eilte vom Podium herunter.

Den kleinen Edris rührte das so, dass er sich ein paar Freudentränen aus den Augen wischen musste.