Justizminister Heiko Maas: Einbrüche gehören härter bestraft

Bis Weihnachten will Heiko Maas wichtige Gesetzesvorhaben vorantreiben. Da kommt es ungelegen, dass sich der Justizminister in der „Rent-a-Sozi“-Affäre wiederfindet. Es geht um Gespräche mit SPD-Spitzenpolitikern, die von Lobbyisten gesponsert wurden.Herr Minister, die SPD ist in den Verdacht...