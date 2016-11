Farbreste an der wieder gereinigten Thesentür der Schlosskirche in Lutherstadt Wittenberg: Unbekannte hatten auf den Boden vor der Tür ein Hakenkreuz gemalt. Foto: dpa

Witterberg/Dessau-Roßlau Unbekannte haben auf den Boden vor der Tür der Wittenberger Schlosskirche ein Hakenkreuz in blauer Farbe gemalt. Die Tür selbst sei in der Nacht zum Sonntag mit Farbe "beschmutzt" worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost in Dessau-Roßlau.

Das Zeichen auf dem Boden sehe einem Hakenkreuz ähnlich. Die Tür an der Schlosskirche wurde durch Luthers Thesenanschlag bekannt. Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.