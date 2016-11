Saar-Linke stellt Kandidaten für Landtagswahl auf

Saarbrücken Die saarländische Linkspartei stellt heute ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl im März kommenden Jahres auf. Bei dem Landesparteitag in Saarbrücken wird Linksfraktionschef Oskar Lafontaine bekanntgeben, ob er seine Partei erneut als Spitzenkandidat in die Wahl führen will.

Der 73-Jährige war bereits bei den Landtagswahlen 2009 und 2012 Spitzenkandidat gewesen.

Lafontaine hat seine Kandidatur unter anderem davon abhängig gemacht, ob sein Vertrauter Jochen Flackus auf einen vorderen Platz der Landesliste gewählt wird. Bei der Wahl 2012 war die Linke an der Saar auf 16,1 Prozent gekommen.