Gewalttat in Vorsfelde: Tote noch nicht identifiziert

Wolfsburg. Das gesamte Wochenende über war die Polizei am Tatort in Wolfsburg-Vorsfelde im Einsatz – dort, wo am Freitagnachmittag eine Frau in einem kleinen Bordell einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war. Auf viele Fragen aber hatte die Polizei auch gestern noch keine Antworten. ...