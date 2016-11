Steinmeiers Chance auf das Bundespräsidentenamt steigt

Berlin Die Chance für Außenminister Frank-Walter Steinmeier, als Nachfolger von Joachim Gauck Bundespräsident zu werden, ist nach dpa-Informationen gestiegen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) könne jetzt davon ausgehen, dass die CSU zwar den Grünen-Politiker Winfried Kretschmann kategorisch ablehne, den SPD-Mann Steinmeier als Kandidaten aber nicht ausschließe, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Koalitionskreisen.

Die drei Parteivorsitzenden Merkel, Horst Seehofer (CSU) und Sigmar Gabriel (SPD) treffen sich am Sonntagnachmittag im Kanzleramt. Dann wollen sie entscheiden, ob Steinmeier oder ein anderer Kandidat gemeinsam aufgestellt oder ob es eine Kampfkandidatur zwischen Steinmeier und einem Bewerber der Union geben wird. Die Wahl in der Bundesversammlung ist am 12. Februar.