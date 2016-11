Mutmaßlicher Top-Islamist Abu Walaa in Untersuchungshaft

Karlsruhe Top-Islamist Abu Walaa ist in U-Haft. Er soll der Kopf eines Netzwerks sein, das Freiwillige für die Terrormiliz IS in Deutschland angeworben hat.

Einen Tag nach seiner Festnahme ist der mutmaßliche Top-Islamist Abu Walaa in Untersuchungshaft genommen worden. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft nach der Anhörung vor dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe.

Ob sich der Beschuldigte zur Sache geäußert hat, wurde nicht bekannt. Der 32-jährige Iraker gilt als prägende Figur der bundesweit einflussreichen Islamisten-Szene in Hildesheim. Er wurde nach seiner Anhörung von Beamten mit einer Decke verhüllt aus dem Gerichtshof zu einem Transporter geführt.

Nach Abu Walaa wurde ein weiterer IS-Verdächtiger zum BGH gebracht - der bärtige Mann wurde mit einer weißen Augenbinde dorthin gefahren. Der letzte Beschuldigte sollte am frühen Nachmittag gehört werden.

Am Dienstagmorgen waren nach monatelangen Ermittlungen in Dortmund, Duisburg und an nicht genannten Orten in Niedersachsen insgesamt fünf Männer festgenommen worden. Das Netzwerk sollen Freiwillige für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) rekrutiert haben. Zwei Mitglieder waren schon am Dienstag in Untersuchungshaft genommen worden.

Die Haftbefehle gegen alle waren bereits am 26. Oktober ausgestellt worden. Laut Bundesanwaltschaft handelt es sich bei den Männern neben dem 32-jährigen irakischen Staatsangehörigen Ahmad Abdulaziz Abdullah A. (Szenename Abu Walaa) um den 50-jährigen Türken Hasan C., den 36-jährigen deutschen und serbischen Staatsangehörigen Boban S., den 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen Mahmoud O. und den den 26-jährigen Ahmed F. Y. aus Kamerun.