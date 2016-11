Die vierte Gewalt am Scheideweg

Steht die Presse – die vierte Gewalt im Staat – deshalb gleich am Scheideweg? Diese Frage stellte das Politische Forum Ruhr gemeinsam mit dem Initiativkreis Ruhr am Mittwochabend in der Essener Philharmonie. Und erhielt als Antwort: einen Meinungsstreit so lebhaft, wie ihn nur Journalisten führen...