Chemnitz Unter dem Eindruck des Koalitionsstreits mit der CDU kommt die sächsische SPD in Chemnitz zu einem Landesparteitag zusammen.

Vizeministerpräsident Martin Dulig, der wegen seiner Äußerungen zu rechten Tendenzen in der Polizei und mangelnder Führungsqualität in den Behörden von der CDU heftig attackiert wird, stellt sich zur Wiederwahl als Parteichef. Auch Generalsekretärin Daniela Kolbe tritt erneut an.