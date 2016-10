Sachsen: Dulig bekennt sich zur Koalition kritisiert CDU

Chemnitz Vor dem Hintergrund des Krachs mit der CDU um die Außendarstellung Sachsens hat sich SPD-Landeschef Martin Dulig klar zur Koalition bekannt.

"(Ministerpräsident) Stanislaw Tillich hat mein Vertrauen, dass wir es gemeinsam in dieser Koalition schaffen", sagte der Vize-Ministerpräsident bei einem SPD-Landesparteitag in Chemnitz.

Zugleich wies der stellvertretende Ministerpräsident Kritik der CDU zurück, er habe mit seinen Äußerungen über rechte Tendenzen und Führungsmängel in den Behörden dem Freistaat geschadet. "Ja, ich bin ein Nestbeschmutzer. Das Nest heißt aber nicht Sachsen, sondern Selbstgefälligkeit der CDU."

Vieles in Sachsen laufe gut, sagte Dulig. "Deswegen steht Sachsen zu recht wirtschaftlich an der Spitze der ostdeutschen Länder. Und darauf können wir stolz sein, was wir in den letzten 26 Jahren geschaffen haben." Das sei aber nur die eine Seite der Medaille, sagte er und verwies auf rechtsextreme und fremdenfeindliche Krawalle in Heidenau, Bautzen, Clausnitz oder die Pegida-Anhänger, die ungehindert in Dresden die Einheitsfeier hätten stören können. "Das ist die zweite Seite der Medaille." Fehler würden überall gemacht, nur in Sachsen sei der Umgang mit Fehlern "beispiellos schlecht."

Die CDU unterstelle allen, die Fehlentwicklungen anprangerten, alles schlechtzureden. "Das ist nichts anderes als eine Flucht aus der Verantwortung." Eine schwache Demokratie dulde Hass und Hetze, "eine starke Demokratie wehrt sich", sagte Dulig.