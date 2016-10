SPD und CDU entscheiden über Neuauflage in Schwerin

Schwerin Nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern stimmen SPD und CDU auf zwei Parteitagen über die Fortführung der rot-schwarzen Regierung ab.

Die Parteispitzen hatten sich zuvor darauf verständigt, das seit zehn Jahren bestehende Bündnis weitere fünf Jahre fortzusetzen. Die Schwerpunkte der künftigen Regierungsarbeit wurden in einem Vertrag fixiert, der den Delegierten zur Diskussion und Abstimmung vorliegt. Obwohl sich bereits Kritiker am Entwurf in beiden Parteien zu Wort meldeten, gilt eine Zustimmung zum Koalitionsvertrag auf den Parteitagen in Stralsund und Wittenburg als sicher.

Am 1. November soll die neue Regierung in Schwerin vereidigt werden. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) strebt seine dritte Amtszeit an, nur zwei seiner acht Minister werden neu sein.