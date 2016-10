Kommune haftet für Kitaplatz

Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden – und gab damit drei Müttern aus Leipzig im Grundsatz recht. Die Mütter klagten auf Verdienstausfall zwischen 2200 Euro und 7330 Euro. Für ihre 2013 geborenen Kinder konnte die Stadt 2014 keine Kita-Plätze anbieten, so dass die Frauen nicht wie geplant in ihren Beruf zurückkehren konnten. Erst später fanden die Eltern selbst einen Platz für ihre Kinder. Sie verklagten die...