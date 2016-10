Bundesverfassungsgericht verkündet Entscheidung zu Ceta

Karlsruhe In Karlsruhe entscheidet sich, ob Deutschland das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada mit auf den Weg bringen kann.

Das Bundesverfassungsgericht verkündet nur 24 Stunden nach dem Verhandlungsauftakt am Mittwoch sein Urteil im Eilverfahren. Das Abkommen soll am 27. Oktober unterzeichnet werden.

Vorgesehen ist, dass Ceta dann in Teilen bereits vorläufig in Kraft treten kann, noch ehe der Bundestag zugestimmt hat. Die Kläger wollen erreichen, dass die Verfassungsrichter der Bundesregierung untersagen, diesem Verfahren bei einem EU-Ministertreffen am 18. Oktober zuzustimmen. Schert Deutschland aus, könnte Ceta nicht unterzeichnet werden.

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung will Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eine Erklärung abgeben. Der Vizekanzler hatte in der Karlsruher Verhandlung eindringlich vor einem Stopp von Ceta gewarnt. Er sprach von einem gigantischen Schaden für Deutschland und die EU. (Az. 2 BvR 1368/16 u.a.)