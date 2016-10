Nach Kundus-Angriff will BGH Ansprüche von Opfern klären

Karlsruhe Ein deutscher Oberst befiehlt in Afghanistan ein Bombardement. Unter den Toten sind zahlreiche Zivilisten. Ein Anwalt will Deutschland nun dazu zwingen, den Opfern Entschädigung zu zahlen.

Nach dem Luftangriff von Kundus will der Bundesgerichtshof nun grundsätzlich klären, ob zivile Opfer in einem bewaffneten Konflikt einen Schadenersatzanspruch gegen den deutschen Staat haben können.

Bisher habe man dies verneint, sagte der Vorsitzende Richter Ulrich Herrmann in Karlsruhe während der mündlichen Verhandlung. Die Rechtslage könnte sich aber mittlerweile geändert haben. (Az.: III ZR 140/15)

Hintergrund des Verfahrens ist der Angriff auf zwei Tanklastwagen 2009 in Afghanistan, den der damalige deutsche Oberst Georg Klein befohlen hatte. Etwa 100 Menschen wurden dabei getötet, darunter viele Zivilisten. Zwei Hinterbliebene aus Afghanistan klagen nun auf insgesamt 90 000 Euro Schadenersatz. In den Vorinstanzen waren sie damit gescheitert. Die Bundesrepublik hatte den Familien von 90 Opfern allerdings jeweils 5000 US-Dollar (4470 Euro) gezahlt - als freiwillige Leistung und ohne Anerkennung einer Schuld.

Der Senat will am Nachmittag eine Entscheidung verkünden. Opfer-Anwalt Karim Popal kündigte bereits an, im Zweifel bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg zu gehen. Dort liegt bereits eine Beschwerde, in der es darum geht, dass die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Oberst Klein eingestellt wurden.