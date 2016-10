Sachsens Innenminister sucht weiter Dialog mit Pegida

Im Zusammenhang mit der Einheitsfeier gelten in der sächsischen Landeshauptstadt scharfe Sicherheitsmaßnahmen.

Eine Multimediashow mit Licht, Laser und Projektionen erhellte am Sonntag das Terrassenufer in Dresden.

Spuren eines Brandanschlags an einem Polizeifahrzeug in Dresden. Unbekannte hatten drei Einsatzfahrzeuge angezündet.

Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck während ihres Besuchs in der Landeshauptstadt von Sachsen.

Ein Mann wird von Polizisten abgeführt. Die Feier in Dresden wurde von Pöbleien überschattet.

Pegida Mitbegründer Lutz Bachmann (M) und Pegida-Anhänger protestieren vor der Frauenkirche in Dresden.

Ein Fallschirmspringer über Dresden zieht eine Deutschlandfahne hinter sich her.

Bei einer Pegida-Kundgebung hatte die Polizei die Versammlungsauflagen über einen Lautsprecherwagen vorgelesen, was eigentlich Aufgabe des Veranstalters ist.

Polzisten beobachten den Pegida-Aufmarsch in Dresden.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig nahm die Polizei gegen Vorwürfe in Schutz, sie habe am 3. Oktober die Pegida-Demonstranten zu sehr gewähren lassen.

Berlin/Dresden Die Einheitsfeier in Dresden wird überschattet von Pöbeleien und Schmähungen gegen Politikern. Sachsens Innenminister Ulbig beklagt nun den schwierigen Umgang mit Pegida - sucht aber gleichzeitig den Dialog mit der islam- und fremdenfeindlichen Bewegung.

Ungeachtet der Pöbeleien von Demonstranten am Einheitsfeiertag in Dresden sucht Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) weiterhin den Dialog mit der islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung.

"Wir, und damit meine ich auch viele Kommunen und die Kirchen, bieten den Pegida-Anhängern seit langem immer wieder Gespräche an. Wir sind bereit zu diskutieren, damit es am Ende vielleicht sogar Veränderungen geben kann", sagte Ulbig den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Allerdings wollten die Pegida-Anhänger nicht diskutieren, sondern seien aus Prinzip gegen alles. "Sie säen Hass, der in Gewalt münden kann. Insofern sind diese Menschen abgespalten von der lebhaften Demokratie, die ja auch vom Disput lebt", sagte Ulbig. In dieser respektlosen Form stoße die Demokratie an ihre Grenzen.

Erneut nahm der CDU-Politiker die Polizei gegen Vorwürfe in Schutz, sie habe am 3. Oktober die Pegida-Demonstranten zu sehr gewähren lassen. "Die sächsische Polizei ist neutral. Sie gewährleistet Recht und Ordnung gegenüber jedermann", sagte er den Zeitungen.

Mehrere Hundert Pegida-Anhänger hatten am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Joachim Gauck mit Trillerpfeifen und Schmähungen vor der Dresdner Frauenkirche empfangen. Vielen Gästen des ökumenischen Festgottesdienstes bereiteten sie auf dem Weg zur Kirche mit Beleidigungen und Rufen wie "Haut ab" und "Volksverräter" einen Spießrutenlauf.

Dazu bemerkte Ulbig laut den Zeitungen: "Als Staatsbürger und Minister halte ich die Ereignisse für beschämend und verurteile diese Respektlosigkeiten. Aber uns hat die Deutsche Einheit die Meinungsfreiheit gebracht, die wir zu respektieren haben. Auch wenn es manchmal verdammt schwerfällt."