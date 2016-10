Bundestagsdelegation nach Ende von Besuchsverbot in Incirlik

Ein Pilot und ein Techniker arbeiten im Rahmen des Einsatzes Counter DAESH in Incirlik (Türkei) an einem Recce-Tornado der Luftwaffe der Bundeswehr.

Ankara Das wichtigste an dieser Reise ist, dass sie überhaupt stattfindet. Sieben Bundestagsabgeordnete machen sich nach monatelangem Besuchsverbot auf den Weg in die Türkei, um deutsche Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu treffen und eine diplomatische Krise zu beenden.

Abgeordnete des Bundestags treffen heute nach monatelangem Besuchsverbot deutsche Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Türkei. Die siebenköpfige Delegation wird dort auch mit den Kommandeuren der türkischen und US-amerikanischen Streitkräfte sprechen.

Die türkische Regierung hatte deutschen Abgeordneten einen solchen Besuch wegen der Armenien-Resolution des Bundestags monatelang untersagt. Im Juni hatte das Parlament die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich vor 100 Jahren als Völkermord verurteilt.

Die Türkei als Rechtsnachfolgerin des Osmanischen Reichs wehrt sich massiv gegen diese Einstufung. Die türkische Regierung hob das Besuchsverbot für die Abgeordneten erst auf, als die Bundesregierung die Resolution für rechtlich nicht verbindlich erklärte.

Der Delegation gehören Mitglieder des Verteidigungsausschusses aus allen Fraktionen an. Sie waren am Dienstag zu ihrem dreitägigen Türkei-Besuch aufgebrochen und hatten zunächst Station in Ankara gemacht. Zum Abschluss der Reise besuchen sie ein Nato-Kommando in Izmir an der türkischen Mittelmeerküste.