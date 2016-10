Wie die Beamten mit der Einheitsfeier in Dresden umgehen

Die Nachricht der großen Feier zur deutschen Einheit hätte eine andere sein sollen: Was erreicht wurde. Wie viel der Frieden in Europa wert ist. Wie stark ein geeintes Deutschland sein kann. So etwas. Doch die Nachricht ist am Tag nach der Feier mit Kanzlerin, Bundespräsident und Hunderten Ehrengästen eine andere: Politik und Medien debattieren über eine Versammlung der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung mit fast 5000 Teilnehmern....