Hartz IV wird zum Dauerzustand

Es ist eine bittere Nachricht, die so gar nicht zu den Erfolgsmeldungen vom Arbeitsmarkt passen will: Für Millionen erwerbsfähiger Menschen in Deutschland ist der Bezug von Hartz IV zum Dauerzustand geworden. Während die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit 25 Jahren bekannt gab, zeigt eine neue Statistik, dass der Boom bei vielen nicht ankommt: Mehr als jeder vierte erwerbsfähige...