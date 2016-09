Suding zu Sexismus-Debatte: Sensibilität in FDP jetzt größer

Berlin. In der Debatte um Sexismus in Parteien sieht FDP-Bundesvize Katja Suding den Handlungsbedarf nicht nur bei der Politik. "Es muss insgesamt ein Bewusstsein dafür entwickelt werden", sagte die Hamburger FDP-Chefin am Dienstag im Deutschlandradio.

Dies müsse auch in der Wirtschaft oder bei Verbänden passieren. Innerhalb ihrer Partei sei die Sensibilität für diese Themen größer geworden, betonte Suding.

FDP-Politiker Rainer Brüderle war vor rund dreieinhalb Jahren mit einer anzüglichen Äußerung gegen die Journalistin Laura Himmelreich negativ aufgefallen. Himmelreich machte diese öffentlich und stieß damit eine Debatte über alltäglichen Sexismus an. Suding sagte, sie habe weder während der Debatte, noch heute "wirklich schlimme oder negative Erfahrungen" gemacht.