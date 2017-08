Der Prediger des Terrors

Er gilt als die Nummer eins der Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) in Deutschland. Ein Prediger mit weitreichenden Kontakten in die radikal-islamische Salafisten-Szene. Der Kopf eines Netzwerks, das junge Muslime in geheimen Koranschulen radikalisierte und zum IS nach Syrien und in den Irak...