Der neue EU-Plan gegen Schleuser

Mit Kriegsschiffen, Drohnen und bis zu 1000 Soldaten will Italien die Kontrolle über die libysche Küste erringen, um Schleppern das Handwerk zu legen. Am Dienstag beriet das Parlament in Rom über den Plan, an diesem Mittwoch steht die Abstimmung an. Italien macht Tempo und liefert eine Blaupause für Europa. Prinzipiell soll auch die zuletzt verlängerte EU-Mission „Sophia“ ihren Aktionsradius ausweiten...