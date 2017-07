Netanjahu: Anschlag auf Siedler "Terrorakt einer Bestie"

Israelis entzünden in der israelischen Siedlung Halamish im Westjordanland Kerzen. Ein palästinensischer Attentäter hatte in Halamish drei Israelis getötet. Foto: dpa

Jerusalem Der Anschlag auf eine jüdische Siedlerfamilie folgte auf Unruhen, bei denen am Freitag drei Palästinenser getötet und rund 400 verletzt worden waren.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den tödlichen Anschlag eines Palästinensers auf eine Siedlerfamilie am Samstagabend als "Terrorakt einer Bestie" verurteilt.

Der Attentäter sei "durch abgrundtiefen Hass aufgehetzt" gewesen, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros.

Der 19-Jährige war am Freitagabend in ein Wohnhaus in der Siedlung Neve Zuf bei Ramallah eingedrungen und hatte dort einen Großvater und dessen zwei erwachsenen Kinder erstochen. Die Ehefrau des älteren Mannes wurde schwer verletzt, anwesende Enkelkinder konnten versteckt werden.

Der Anschlag folgte auf Unruhen, bei denen am Freitag drei Palästinenser getötet und rund 400 verletzt worden waren. Als Auslöser gilt ein Streit um Metalldetektoren, die Israel am Tempelberg in Jerusalem aufgestellt hatte, der Muslimen und Juden heilig ist. Der Grund war ein Anschlag dreier arabischer Attentäter, bei dem zwei israelische Polizisten getötet worden waren.

Am Samstag kam es in und um Jerusalem vereinzelt zu neuen Konfrontationen. Östlich von Jerusalem erlitt ein Palästinenser tödliche Verletzungen, nach Angaben der israelischen Armee offenbar bei der Explosion eines Sprengsatzes, den er bauen wollte.