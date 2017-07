Paris SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz tritt heute in Paris mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zusammen.

Die Initiative für die Zusammenkunft im Élyséepalast sei von Schulz ausgegangen, sagte Regierungssprecher Christophe Castaner.

Vor dem Treffen mit Macron will der frühere EU-Parlamentschef Schulz an der Hochschule Sciences-Po an einer Diskussionsveranstaltung zur Zukunft Europas teilnehmen.