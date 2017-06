Briten wählen ein neues Parlament

London Fast ein Jahr nach dem Brexit-Referendum wählen die Briten heute vorzeitig ein neues Parlament. Die britische Premierministerin Theresa May erhofft sich davon eine größere Mehrheit für ihre Konservativen im Unterhaus und mehr Rückendeckung für die Brexit-Verhandlungen.

Die Gespräche starten am 19. Juni. Umfragen legen aber nahe, dass May am Ende eher gerupft als gestärkt aus der Wahl herausgehen könnte: Der Abstand zur Labour-Partei von Jeremy Corbyn ist stark geschmolzen. Der Altlinke spricht vor allem junge Wähler an und setzt auf soziale Themen wie Gesundheit und Bildung. Die Konservativen liegen in den Umfragen aber noch vorn.

Die anderen Parteien spielen bei der Wahl nur eine untergeordnete Rolle. Der rechtspopulistischen und europafeindlichen Ukip-Partei, die völlig zerstritten ist, droht sogar der Kollaps. Im Parlament war sie zuletzt gar nicht mehr vertreten. Im März war der Inhaber ihres einzigen Abgeordnetensitzes aus der Partei ausgetreten.

Das Unterhaus hat so viele Sitze wie Großbritannien Wahlkreise: 650. Vor seiner Auflösung am 3. Mai schickten die Konservativen die meisten gewählten Volksvertreter ins Parlament: 330 Sitze - die absolute Mehrheit - standen den Tories zu. Labour holte bei der letzten Wahl im Jahr 2015 insgesamt 232 Sitze. Die Schottische Nationalpartei (SNP) war mit 56 Sitzen die drittstärkste Kraft.