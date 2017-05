G7-Gipfel startet auf Sizilien mit vielen Differenzen

Aktivisten von Oxfam sitzen mit Masken der G7 Regierungschefs in Taormina an einem symbolisch gedeckten Tisch. Foto: dpa

Einen Tag nach dem Nato-Gipfel in Brüssel kommen die Staats- und Regierungschef der großen westlichen Industriestaaten in Taormina auf Sizilien im Rahmen der G7 zusammen.

Bei dem zweitägigen Treffen am Mittelmeer werden schwierige Beratungen erwartet. Differenzen gibt es insbesondere zu den Themen Klimaschutz, Handel sowie Migrationspolitik.

Hintergrund ist vor allem der Kurs von US-Präsident Donald Trump, der erstmals an einem G7-Gipfel teilnimmt. Washington setzt mit Trumps "America First"-Politik auf neu zu verhandelnde Abkommen, die vor allem den Vereinigten Staaten nützen sollen. Bisherige internationale Vereinbarungen wie das Klimaabkommen von Paris oder zum Freihandel stehen auf dem Prüfstand. In Brüssel hatte Trump auch von der Nato verlangt, Zuwanderung zum Thema zu machen.

Neu in der G7-Runde sind auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May sowie der Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni. Zur G7-Gruppe gehören die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien sowie Kanada. Kanzlerin Angela Merkel ist das dienstälteste Mitglied der Runde. Auch Spitzen der EU nehmen an dem Treffen teil.

Am ersten Gipfeltag steht die Außen- und Sicherheitspolitik auf der Tagesordnung. Die strittigen Themen Handel sowie Klimawandel kommen ebenfalls an diesem Freitag zur Sprache.