Trump fliegt nach Israel

Jerusalem Der US-Präsident hat Israel versprochen, das unter Obama stark abgekühlte Verhältnis werde sich grundsätzlich verbessern. Themen wie der Siedlungsbau, der Konflikt mit den Palästinensern oder der Sitz der US-Botschaft (Tel Aviv oder Jerusalem) sind aber so kompliziert, dass Trump kaum fertige Konzepte haben kann.

US-Präsident Donald Trump beginnt heute seinen ersten Besuch in Israel. Der 70-Jährige will den seit drei Jahren brachliegenden Friedensprozess mit den Palästinensern wieder in Gang bringen.

Bei seiner Ankunft auf dem internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv soll er gegen Mittag von Israels Staatspräsident Reuven Rivlin und Regierungschef Benjamin Netanjahu begrüßt werden. Anschließend fliegt er mit dem Hubschrauber nach Jerusalem zu einem Treffen mit Rivlin in dessen Amtssitz.

Nach einem Besuch der Grabeskirche und der Klagemauer in Jerusalems Altstadt trifft Trump sich mit Netanjahu. Israel setzt mehr als 10.000 Polizeikräfte zur Sicherung des Besuchs ein.

Trumps erste Auslandsreise wird überschattet von neuen Entwicklungen in der Russland-Affäre.