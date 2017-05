Emmanuel Macron gewinnt Präsidentschaftswahl in Frankreich

Paris Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl in Frankreich Prognosen zufolge gewonnen. Demnach stimmten in der Stichwahl am Sonntag 66,1 Prozent für den partei-unabhängigen Linksliberalen. Die Kandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, erhielt demnach 33,9 Prozent. reuters