Wer soll Frankreich nach der Wahl regieren?

Der Mitte-Links-Politiker Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen haben am vergangenen Wochenende die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahl gewonnen. In der nächsten Runde, der Stichwahl am 7. Mai, entscheidet sich dann, in welche politische Richtung das Land zukünftig...