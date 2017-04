Der Eklat von Jerusalem

24 Stunden können in der Politik eine Ewigkeit sein. Am Montag bewegte sich Außenminister Sigmar Gabriel noch gemessenen Schrittes durch das Holocaust-Museum Yad Vashem in Jerusalem. Er trug die Kippa, die Kopfbedeckung männlicher Juden, und legte einen Kranz nieder. Nachdenklich und betroffen wirkte er. Es war der Tag der Shoah, an dem Israel der Ermordung der sechs Millionen Juden gedenkt. Am Dienstag...