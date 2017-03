Trump will nach Schlappe Handlungsfähigkeit demonstrieren

Washington Im Weißen Haus gibt es viele Räte, Berater und Gruppierungen. Jetzt hebt Trump das "Amt für Innovation" aus der Taufe. Der Präsident dürfte damit vor allem zeigen wollen, dass der Geschäftsmann in ihm Kurs halten will. Trotz aller Widrigkeiten in der Tagespolitik.