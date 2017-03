Tote bei Angriff auf Militärkrankenhaus in Kabul

Kabul Es ist der vierte große Anschlag in Kabul seit Jahresbeginn - diesmal trifft er ein Krankenhaus, in dem auch die Familien von Soldaten und Polizisten behandelt werden. Die Täter haben sich mitten in der Klinik verschanzt. Sie schießen und werfen Handgranaten.