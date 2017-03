Alexander Graf Lambsdorff: Angela Merkel soll „Vasallentreue“ zu Viktor Orban aufgeben

Zehn Menschen am Tag. So viele Flüchtlinge lässt die ungarische Polizei durch die kleinen Tore an der Grenze zu Serbien ins Land. Das berichten Flüchtlinge und Hilfsorganisationen, die derzeit vor Ort im Einsatz sind. Wer alleine reist und ein Mann ist, der sitzt bis zu 28 Tage in der „Transitzone“...