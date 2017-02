Angela Merkels heikle Reise nach Tunesien und Ägypten

Die Reise der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Kairo am Donnerstag gilt in Diplomatenkreisen als einziger Hebel, um die autoritäre ägyptische Regierung zur Kooperation zu bewegen. Genau deshalb warten auch viele am Nil schon seit Monaten auf diesen Besuch.An der Spree wird dieser Kurztrip...