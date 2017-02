Saudi-Arabien ist bereit für Bodentruppen in Syrien

Der saudische Außenminister Adel al-Dschubeir hat in einem Interview die Bereitschaft bekundet, mit Bodentruppen in den Konflikt in Syrien einzugreifen. Zwar geht es oberflächlich um den Kampf gegen die Terrormiliz IS, doch verfolgt das Königreich möglicherweise noch eine weitere Strategie.Wie Adel...