Ära Correa endet: Ecuador wählt neuen Präsidenten

Quito Nach zehn Jahren an der Macht wählt Ecuador heute einen Nachfolger für Staatspräsident Rafael Correa. Rund 12,8 Millionen wahlberechtigte Bürger können zwischen acht Kandidaten entscheiden.

In Umfragen führte zuletzt der frühere Vizepräsident Lenín Voltaire Moreno von Correas Partei Alianza País (AP). Er will den linksorientierten Kurs in dem südamerikanischen Land fortsetzen und zwei Milliarden Dollar zusätzlich in Sozialprogramme investieren.

Neben ihm können sich der konservative Oppositionsführer Guillermo Lasso von der Partei Creando Oportunidades ("Chancen schaffen") und Cynthia Viteri von der Christsozialen Partei gute Chancen ausrechnen. Lasso hat angekündigt, das seit 2012 bestehende Asyl für den Wikileaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft Ecuadors in London zu beenden. Dann droht Assange eine Haftstrafe.

Heute werden auch die 137 Abgeordneten der Nationalversammlung neu gewählt. Wenn ein Kandidat in der ersten Runde Wahl nicht mindestens 40 Prozent erreicht und zugleich zehn Prozentpunkte vor dem oder der Zweiten liegt, gibt es am 2. April eine Stichwahl.

Correa hatte für ein deutliches Wachstum der Wirtschaftsleistung und eine Reduzierung der Armut gesorgt. Kritiker werfen ihm aber einen autoritären Kurs vor. Dank der staatlichen Öleinnahmen hatte Correa in den Bau von Straßen, Kraftwerken und Krankenhäusern investiert, die meist mit Hilfe chinesischer Firmen gebaut wurden. Zudem wurde das Bildungssystem verbessert. Aber im Zuge des niedrigeren Ölpreises kam diese Politik an ihre Grenzen.