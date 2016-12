1 / 8

Der Angriff auf Pearl Harbor

Luftaufnahme von Pearl Harbor, Hawaii (USA) vom 25.12.2016. Die mit Deutschland verbündeten Japaner begannen am 07.12.1941 den Luftangriff auf den US-Marinestützpunkt. Damit trat Ostasien in den Zweiten Weltkrieg ein. Am Tag nach dem Angriff erklärte Japan den USA, Großbritannien, Kanada und Australien den Krieg.

Foto: imago/Kyodo News