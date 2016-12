Barack Obama und Shinzo Abe betonen in Pearl Harbor Kraft der Versöhnung

Foto: Bruce Omori / dpa

Händeschütteln bei der Pressekonferenz am geschichtsträchtigen Ort: US-Präsident Barack Obama und Japans Premierminister Shinzo Abe nach ihrem Besuch an der Gedenkstätte der USS Arizona in Pearl Harbor auf Hawai. Abe war der erste japanische Regierungschef, der die Gedenkstätte besuchte. Foto: Bruce Omori / dpa