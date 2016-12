Obama und Abe treffen sich zur Versöhnung in Pearl Harbor

Pearl Harbor Einst waren Japan und die USA erbitterte Gegner. Ihre Feindschaft gipfelte erst in Pearl Harbor, dann in Hiroshima. Heute sind die Pazifik-Anrainer enge Partner. Das Motto heißt nun: "In guten und schlechten Zeiten sind wir füreinander da."