Rumänien wählt neues Parlament

Bukarest Die Rumänen wählen heute ein neues Parlament. Favoriten sind einer Umfragen zufolge die aus Postkommunisten hervorgegangenen Sozialdemokraten (PSD), gefolgt von der Mitte-Rechts-Partei PNL.

Die PNL (Nationalliberale Partei) schätzt diese Wahl als richtungweisend im Kampf gegen Korruption ein und befürchtet, dass eine PSD-Regierung die Arbeit der Justiz behindern würde. Alle Lager haben bisher den seit einem Jahr amtierenden parteilosen Ministerpräsidenten Dacian Ciolos unterstützt.

Nun hofft der frühere EU-Kommissar Ciolos, mit Hilfe der PNL weiter regieren zu können. Rund 18 Millionen Wahlberechtigte werden bis 20.00 Uhr MEZ an den Urnen erwartet. Erste Ergebnisse will das zentrale Wahlbüro in der Nacht zum Montag bekanntgeben. Ergebnisse von Wählerbefragungen sollen wenige Minuten nach Schluss der Wahllokale veröffentlicht werden.