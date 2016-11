Seoul: Hunderttausende fordern Rücktritt der Präsidentin

Seoul Die Proteste gegen Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye wegen eines Korruptionsskandals um eine ihrer Freundinnen reißen nicht ab.

Erneut gingen am Samstag in der Nähe des Präsidentenpalastes in Seoul mehrere hunderttausend Südkoreaner auf die Straße, um den Rücktritt der konservativen Staatschefin zu fordern. Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich am frühen Abend etwa eine Million Teilnehmer. Es sind die fünften Massenproteste innerhalb von fünf Wochen.

Die neuen Proteste erfolgten eine Woche nachdem die Staatsanwaltschaft die Präsidentin der Mithilfe in dem Skandal um ihre Freundin Choi Soon Sil beschuldigt hatte. Choi soll ihre Beziehung zu Park ausgenutzt haben, um Sponsorengelder für zwei private Stiftungen einzutreiben und sich persönlich zu bereichern. Parks Büro weist den Vorwurf der Mittäterschaft gegen die Präsidentin zurück. Sie wird zudem beschuldigt, ihrer langjährigen Vertrauten ohne offizielles Amt erlaubt zu haben, sich in die Regierungsgeschäfte einzumischen.

Die oppositionelle Demokratische Partei Koreas strebt mit zwei kleineren Oppositionsparteien ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park im Parlament an.