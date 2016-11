Jahr der Barmherzigkeit endet: Papst schließt Heilige Pforte

Mit einer feierlichen Zeremonie im Vatikan endet das Heilige Jahr der Barmherzigkeit, mit dem der Papst arme, kranke und notleidende Menschen in den Mittelpunkt gestellt hatte.

Papst Franziskus hat die Heilige Pforte im Petersdom geschlossen und damit das von ihm ausgerufene Heilige Jahr der Barmherzigkeit beendet. Damit wollte das Oberhaupt der katholischen Kirche im vergangenen Jahr den Blick der Gläubigen auf arme, kranke und notleidende Menschen lenken.

Das Motto Barmherzigkeit gilt als zentrale Botschaft des Pontifikats von Franziskus. Der 79-jährige Argentinier traf im Rahmen dieses Jahres der Barmherzigkeit unter anderem Gefängnis-Insassen und Obdachlose im Vatikan. Die Heiligsprechung der albanisch-indischen Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa im September gilt als Höhepunkt.

Ein Heiliges Jahr soll der inneren Einkehr dienen und zu einem Neuanfang einladen. Gewöhnlich findet es alle 25 Jahre statt, der Papst kann aber auch ein außerordentliches Heiliges Jahr ausrufen. Nach Angaben des Vatikans lockte das Heilige Jahr seit seinem Start dem 8. Dezember 2015 mehr als 20 Millionen Pilger nach Rom.

Kurz vor Abschluss des Heiligen Jahres ernannte der Papst neue Kardinäle aus allen Teilen der Welt. Während der Zeremonie im Petersdom warnte er vor der zunehmenden Spaltung in Kirche und Gesellschaft. "Das Virus der Polarisierung und der Feindschaft dringt in unsere Art zu denken, zu fühlen und zu handeln ein. Dagegen sind wir nicht immun, und wir müssen aufpassen, dass eine solche Haltung nicht unser Herz in Beschlag nimmt", sagte der Pontifex.

"Unsere Epoche ist gekennzeichnet durch gewaltige Problemkomplexe und Fragen auf Weltebene", sagte der Argentinier. Derzeit würden die Polarisierung und die Ausgrenzung "als einzige Möglichkeit zur Lösung von Konflikten seuchenartig wieder aufleben".

Insgesamt erhielten 17 neue Kardinäle das rote Birett vom Papst. Erstmals gibt es jeweils einen Kardinal in den muslimisch geprägten Ländern Bangladesch und Malaysia sowie in Papua-Neuguinea und Lesotho. Weitere neue Kardinäle kommen aus den USA, Mauritius, der Zentralafrikanischen Republik, Venezuela, Brasilien und Mexiko. Insgesamt gibt es nun 228 Kardinäle.