Obamas letzter Gipfel: Freihandelsabkommen vor dem Aus?

Nach seinem Besuch in Berlin, reist US-Präsident Obama in die peruanische Hauptstadt Lima. Foto: dpa

Lima Die Staats- und Regierungschefs von 21 Pazifik-Staaten beraten in der peruanischen Hauptstadt Lima über den Ausbau der Handelsbeziehungen.

Zunächst findet bis Samstag ein Wirtschaftsgipfel mit Konzernchefs aus der Region statt, am Sonntag folgt das politische Gipfeltreffen der 1989 begründeten Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) von 21 Staaten, die 57 Prozent der Weltwirtschaftsleistung repräsentieren. Im Fokus stehen auch hier die Folgen von Donald Trumps Wahlsieg in den USA. Es wird der letzte Gipfel von Präsident Barack Obama sein.

Mit Spannung wird das Aufeinandertreffen Obamas mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erwartet, der Streit um die russischen Bombardements in Syrien hatte eine Eiszeit eingeläutet. Im Fokus des Gipfels dürfte die Frage stehen, was aus der 2015 beschlossenen, weltweit größten Freihandelszone TPP werden soll. Obamas Nachfolger Trump will aus Angst vor Arbeitsplatzverlusten TPP wieder kündigen.

Der Transpazifischen Partnerschaft TPP gehören 12 Staaten an - aber nicht die Apec-Mitglieder China und Russland. Nach Ansicht von Experten könnte China versuchen, sein "Konkurrenzprojekt", das deutlich weniger ambitionierte Handelsabkommen RCEP von 16 Staaten ohne die USA voranzutreiben. Dies könnte 2017 verabschiedet werden.