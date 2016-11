Obama auf Abschiedstour in Europa

US-Präsident Barack Obama winkt 2013 nach seiner Rede vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Auch bei seiner letzten Reise als Amtsinhaber wird er Station in der deutschen Haupstadt machen. Foto: dpa

Athen Goodbye in Athen: Zum ersten und gleichzeitig letzten Mal besucht Barack Obama während seiner Amtszeit Griechenland. Ministerpräsident Tsipras erhofft sich von ihm Unterstützung in Sachen Schuldenkrise.

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen besucht der scheidende amerikanische Präsident Barack Obama heute Athen. Die Präsidentenmaschine Air Force One soll vormittags landen.

Anschließend stehen Treffen mit Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos und Ministerpräsident Alexis Tsipras auf dem Programm. Am Mittwoch will Obama dann eine mit Spannung erwartete Rede halten - politische Beobachter erwarten eine Art "Ode an die Demokratie" in der geschichtsträchtigen Stadt.

Bei dem Gespräch mit Staatschef Tsipras wird es unter anderem um die Flüchtlingskrise im östlichen Mittelmeer, aber auch um die griechische Schuldenmisere gehen. Bereits am Wochenende hatte Obama sich im Interview mit der Athener Tageszeitung "Kathimerini" entsprechend geäußert: Das griechische Volk habe harte Sparmaßnahmen auf sich genommen und brauche nun Hoffnung. Er werde den Gläubigern des Landes deshalb zureden, die nötigen Schritte zu einer "substanziellen Reduzierung" des griechischen Schuldenbergs zu unternehmen, sagte Obama weiter.

Für die USA ist die Stabilität Griechenlands in der unruhigen Mittelmeerregion zwischen Türkei, Nahost und Nordafrika nicht zuletzt geopolitisch wichtig: Die Vereinigten Staaten unterhalten auf der Insel Kreta einen großen Militärstützpunkt (Souda Bay Naval and Airbase), von dem aus militärische Unternehmungen in der Region gesteuert werden.

Gespannt sind politische Beobachter zudem auf Obamas Rede, die für Mittwochmittag vorgesehen ist. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass Obama in der "Geburtsstadt der Demokratie" mit der Ansprache sein Vermächtnis hinterlassen wolle; nun wird außerdem erwartet, dass er den Wahlsieg des künftigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump kommentiert.

Der Ort der Rede ist bisher noch geheim; griechische Medien berichteten jedoch am Montag, es könnte sich um das Akropolis-Museum mit Blick auf den Parthenon-Tempel oder das Opernhaus am Meer handeln.

Anschließend reist der US-Präsident ab und wird am Nachmittag in Berlin erwartet.